Sportivo dell’anno, appuntamento a San Miniato con tanti ospiti

Il 27 aprile, alle 21.00, all'Auditorium Crédit-Agricole, torna lo Sportivo dell'anno, la grande manifestazione organizzata dal Comune di San Miniato in collaborazione con la Consulta dello sport e l'associazione Sport & solidarietà, giunta alla XIV edizione, durante la quale saranno consegnati i riconoscimenti agli atleti, alle atlete, alle società sportive, ai volontari, alle volontarie e ai dirigenti che, nel corso del 2025 si sono particolarmente distinti. Ospiti della serata Eric Fantazzini Nazionale di bob e Jacopo Luchini Nazionale paralimpico di snowboard. Conduce Giulia Pisani, ex pallavolista e commentatrice Rai.

«Lo Sportivo dell’Anno si conferma un appuntamento centrale per la nostra comunità, un’occasione per celebrare i risultati ma soprattutto le storie di impegno, passione e crescita che lo sport sa generare – commenta l’assessora allo sport, Elena Maggiorelli –. L’edizione di quest’anno rinnova il valore di un riconoscimento che guarda non solo ai traguardi raggiunti nel 2025, ma anche al percorso quotidiano di atleti, atlete, società sportive, volontari e dirigenti che contribuiscono a rendere il nostro territorio dinamico e vitale. Siamo orgogliosi di ospitare due atleti di livello nazionale come Eric Fantazzini, protagonista nel bob, e Jacopo Luchini, punto di riferimento dello snowboard paralimpico: le loro esperienze che abbiamo apprezzato anche alle scorse olimpiadi invernali di Milano-Cortina, rappresentano esempi concreti di determinazione e capacità di superare i propri limiti. A condurre la serata sarà Giulia Pisani, ex pallavolista e oggi apprezzata commentatrice Rai, che accompagnerà il pubblico in questo momento di condivisione - e conclude -. Il mio ringraziamento va a tutte le realtà sportive del territorio e a chi, ogni giorno, lavora con dedizione per promuovere i valori dello sport: inclusione, rispetto, spirito di squadra e crescita personale. Questa manifestazione non è solo una premiazione, ma un’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza e per trasmettere alle giovani generazioni l’importanza dello sport come strumento educativo e sociale. Come amministrazione continueremo a sostenerlo con convinzione, perché rappresenta una risorsa fondamentale per la nostra comunità».

Nel corso della serata saranno premiate, per la I Categoria – Squadre, la Ciclistica San Miniato-Santa Croce (squadra Giovanissimi), l’Etrusca Basket San Miniato (Divisione Regionale 2), la Folgore San Miniato (Serie D maschile) e la Canottieri San Miniato (Squadra Special Olympics).

Per la II Categoria – Atleti e Associazioni sportive di San Miniato saranno riconosciuti gli atleti della Folgore San Miniato Lorenzo Solfato, Gabriele Salvadori, Gioele Lopardo e Anita Parentini; per il Gruppo Pattinaggio San Miniato Maya Baldini, Noemi Bonsignore, Alberto Marmonti, Francesco Limanni, Noemi Limanni, Gemma Calami e Asia Ferri; per la Canottieri San Miniato Norma Villa, Laura Nacci, Emma Meucci, Elliot Quaglierini, Giovanni Pucci e Cosimo Campigli; per Atletica La Rocca Alessia Giglioli; per il Subbuteo Club San Miniato Lorenzo Sani; per il Moto Club Pellicorse Matteo Colangelo e Giovanna Corrado; per la Ciclistica San Miniato-Santa Croce Sofia Bacci e Brando Buggiani; per il Kick Boxing Club Team Giacomo Petralia; per l’Atena Dance Team Jurgen Romaniello e Federica Veracini, Francesco Canu e Irene Bigazzi, Andrea Boldrini e Sofiia Khant; per l’ASD Scacco Rosso La Serra Massimo Pinori.

Per la III Categoria – Atleti di San Miniato che operano in società fuori Comune saranno premiati Giulia Lepri, Clelia Mancini, Luisa Sartini, Samuele Rossi, Mattia Ciampalini e Gabriele Falaschi. Saranno inoltre riconosciuti, per l’Associazione Il Cigno ASD Fucecchio, Clizia Giani, Alice Parentini, Alice Marrucci, Francesca Carduccio, Sara Gentili, Eva Masoni, Sofia Vitale, Leila Sgherri, Claudia Croce, Alice Venosa, Emma Panchetti e Gemma Lelli; per l’ASD Aquateam Nuoto Cuoio Martina Alfei, Maya Caruso, Irene Cosci, Riccardo Gazzarrini e Stefania Gemignani; per la Polisportiva Stella Rossa – sezione ginnastica ritmica Sveva Basta, Viola Brotini, Lisa La Greca, Sofia Maioli, Giulia Mancini ed Elisa Vagnoli; per la Polisportiva Stella Rossa – sezione pattinaggio artistico Viola Maffei, Nina Testi, Mariasole Ciardelli, Emma Haxhi, Giada Bianconi, Francesca Ciampalini, Aurora Bolzan e Giada Profeti; per l’ASD Roller Club Luna Rossa Elena Daddi, Giulia Lo Re, Giulia Aiello, Greta Bacchi, Viola Baglioni, Sofia Fornino, Giorgia Tognetti, Benedetta Tognetti, Adele Matteoli, Costanza Scappini, Clarissa Ficcadenti, Rachele Bernini, Sofia Azzurrini, Noemi Pacilio, Bianca Cavallini, Emma Boscherino, Anna Gazzarrini, Vittoria Giani, Beatrice Pepe, Alice Faraoni, Azzurra Taddei, Ludovica Bruno, Noemi Giorgetti, Mia Mazzetti, Greta Esposito e Jessica Sofia Mazzucca.

Per la IV Categoria – Allenatori, dirigenti e volontari saranno premiati Daniele Brotini e Gabriele Paffi.

Nel corso della manifestazione saranno inoltre assegnati i premi speciali: il Premio alla Carriera a Giancarlo Conti, il Premio Sport e Solidarietà all’ASD Corazzano – Casa Verde, il Premio Ambasciatore dello Sport Sanminiatese a Giancarlo Chittolini, il Premio Sport e Territorio al Gruppo Pattinaggio San Miniato e il Premio “Giuseppe Cerone” a Giorgio Sardi.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa