Un anno di 'Cibo, Vino e Chiacchiere': il bar del MMAB festeggia il suo primo anniversario

Un anno di MMAB Caffè: tempo di bilanci a qualche mese dal primo compleanno dello spazio “Cibo, vino e chiacchiere”, inaugurato nel dicembre 2024.

In questi mesi, il locale ha ampliato e completato l’offerta di servizi del MMAB, integrandosi con le attività di biblioteca e museo, proponendo un ambiente accogliente e versatile, capace di accompagnare la fruizione culturale con momenti di socialità e convivialità.

Sono numerosi gli eventi e le iniziative di vario tipo tra cui letture, cene con delitto, serate teatrali e musicali, e attività dedicate agli studenti.

Queste esperienze hanno contribuito a valorizzare l’ambiente e a consolidare il legame tra MMAB e comunità, stimolando un riscontro positivo da parte del pubblico e favorendo una maggiore frequentazione degli spazi museali e della biblioteca.

La presenza di “Cibo, vino e chiacchiere” completa la nuova visione di accoglienza del MMAB, frutto di un restyling che prima ha interessato la hall, con i nuovi banconi e i nuovi arredi e che successivamente si è spostata sugli spazi bibliotecari. Tale intervento è ancora in fase di ultimazione.

Eventi di richiamo, come Cèramica 2025, hanno dimostrato il potenziale dello spazio come luogo di aggregazione e di promozione culturale, aprendo la strada a future iniziative finalizzate a coinvolgere il pubblico in diversi periodi.

«L’introduzione del nuovo bar-caffetteria ha contribuito ad ampliare i servizi offerti dal MMAB, rafforzandone la vocazione come spazio aperto e vissuto quotidianamente dalla comunità – sottolinea l’Assessora alla cultura e al MMAB del Comune di Montelupo Fiorentino, Aglaia Viviani –. Questo primo anno rappresenta un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione del complesso culturale, orientato a integrare sempre più cultura, socialità e fruizione degli spazi in modo inclusivo e accessibile.»

La differenziazione dell’offerta e l’apertura ad un funzione più “ricreativa” hanno permesso di ampliare il pubblico del MMAB, con il risultato che questo luogo diventa sempre più uno spazio ibrido di incontro, scambio e fruizione culturale, così come era stato pensato originariamente

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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