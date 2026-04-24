Use Computer Gross in casa contro Genova, aspettando Porto Recanati

Ci eravamo lasciati con l’immagine di coach Luca Valentino comodo in attesa di vedere cosa sarebbe successo nel turno di riposo della sua Use Computer Gross. E’ successo che è arrivata non solo la matematica qualificazione ai playoff ma anche il nome dell’avversaria che sarà Porto Recanati. Tutte cose piacevoli che rendono la partita di chiusura della stagione regolare in programma domenica alle 18 col fanalino di coda Genova (arbitri Deliallisi di Livorno e Fambrini di Lucca, diretta streaming youtube sul canale 'use basket tv') importante non per la classifica ma per altri due motivi.

Iniziamo dal primo e più importante, la passerella davanti al pubblico. Dopo una stagione di alti e bassi, di problemi, di serate da ricordare è arrivata la qualificazione ai playoff. Un traguardo non scontato, anzi, e che merita di essere festeggiato visto che, in un campionato dai valori molto livellati nella fascia centrale, entrare fra le prime otto non era facile. L’applauso, così, ci sta tutto per suggellare una regular-season che ha lasciato tante cose positive per coach Valentino ed il suo staff. L’altro motivo guarda più avanti, ovvero ai playoff. Allentare la tensione nervosa non è mai positivo e quindi la partita di domani con Genova va letta per riaccendere il motore dopo il turno di sosta e soprattutto come la prova generale in vista della serie con i marchigiani nella quale, avremo modo di parlarne più avanti, la Computer Gross avrà tutto da guadagnare e niente da perdere.

Appuntamento domenica al pala Sammontana. Tutti in piedi.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa