Viaggiare in autostrada: tutti i consigli prima di partire

Viaggiare in autostrada, soprattutto nei periodi in cui il traffico è particolarmente intenso, richiede un minimo di organizzazione per evitare imprevisti, code e stress.

Che si tratti di un viaggio di lavoro o di una partenza per le vacanze, pianificare ogni dettaglio può risultare molto utile, sia per quanto riguarda il risparmio di tempo sia per quanto riguarda il comfort.

Di seguito alcuni pratici consigli da tenere a mente prima di affrontare un viaggio autostradale.

Controllare l’auto e i documenti prima della partenza

Il primo consiglio riguarda la sicurezza del veicolo. Prima di un lungo viaggio è necessario verificare lo stato generale dell’automobile: pressione e livello di usura degli pneumatici, livelli dei liquidi (olio motore, antigelo e liquido lavavetri), funzionamento dei freni e condizioni generali del mezzo (tra cui il funzionamento di frecce, luci di posizione, luci di stop, anabbaglianti e abbaglianti). Un piccolo controllo preventivo può ridurre il rischio di imprevisti lungo il percorso.

È necessario anche fare un rapido controllo dei documenti: patente di guida, carta di circolazione (verificare di essere in regola con la revisione), assicurazione. Viaggiare con i documenti non in regola può comportare sanzioni pesanti e, nei casi peggiori, anche il sequestro del veicolo, come nel caso di assicurazione è scaduta (oltre il cosiddetto “periodo di tolleranza”).

Scegliere bene l’orario di partenza

L’orario di partenza ha una notevole importanza. Infatti, evitare le fasce di traffico più intense, come le partenze del venerdì pomeriggio o della domenica sera, può ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza. Allo stesso modo, partire molto presto al mattino o in orari meno congestionati aiuta a viaggiare con maggiore fluidità. In determinati periodi è opportuno controllare il calendario della viabilità, verificando quali sono i giorni da bollino rosso o nero (per esempio il primo sabato di agosto).

Pianificare costi e percorso in anticipo

Oggi è possibile farsi un’idea abbastanza precisa del viaggio prima ancora di partire. Su alcuni siti web sono disponibili dei calcolatori che permettono di verificare il chilometraggio complessivo, i tempi di percorrenza e di attesa al casello nonché i costi complessivi, incluso il pedaggio dell'autostrada e il costo del carburante (generalmente calcolato considerando il prezzo della benzina).

Questo permette di avere un quadro realistico dei tempi di viaggio e della spesa complessiva.

Ridurre le code ai caselli con il telepedaggio

Uno degli aspetti più critici del viaggio in autostrada riguarda i caselli, soprattutto nei periodi di traffico intenso. Le attese possono incidere in modo significativo sui tempi totali di percorrenza. Per questo motivo, sempre più automobilisti scelgono soluzioni di telepedaggio che permettono di transitare sulle corsie riservate senza fermarsi (è sufficiente rallentare), riducendo le code e rendendo il viaggio più scorrevole.

Programmare le soste lungo il percorso

Infine, è importante non trascurare le soste. Fermarsi regolarmente ogni due ore circa (magari per sgranchirsi le gambe o prendere un caffè) non è solo una buona abitudine, ma anche una misura di sicurezza fondamentale per mantenere alta l’attenzione alla guida. A questo proposito, la Polizia di Stato raccomanda di fermarsi subito qualora compaiano sensazioni di sonnolenza e di non riprendere il viaggio fino a quando non si è assolutamente certi di guidare in totale sicurezza.