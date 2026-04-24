Nuovo volo WizzAir tra Pisa e Palermo

Wizz Air, seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, e Toscana Aeroporti sono lieti di annunciare oggi una nuova importante opportunità di viaggio per i passeggeri della regione: dal prossimo 25 ottobre 2026, sarà operativo il nuovo collegamento diretto tra Pisa e Palermo, con fino a 10 frequenze settimanali.

Il collegamento Pisa-Palermo avrà inoltre un impatto particolarmente rilevante sul piano accademico: la nuova rotta faciliterà infatti gli spostamenti degli studenti fuori sede, rafforzando i collegamenti con il polo universitario pisano, tra i più importanti e attrattivi d’Italia, e favorendo una maggiore integrazione tra territori. Allo stesso tempo, il volo contribuirà a sostenere la mobilità regionale, migliorando l’accessibilità tra Toscana e Sicilia e incentivando gli scambi economici, culturali e turistici tra le due aree.

Per la stagione estiva in corso, Wizz Air mette in vendita 336.000 posti da Pisa, segnando un incremento del +23,4% rispetto allo scorso anno, a conferma dell’impegno della compagnia nel rafforzare la propria presenza sul territorio. Attualmente, il network del vettore comprende 5 rotte verso 4 Paesi, collegando la Toscana con destinazioni chiave dell’Europa orientale e dei Balcani: Tirana, Varsavia, Iași, Bucarest Otopeni e Belgrado.

I biglietti per la nuova rotta Pisa-Palermo sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da €19,99.

Fonte: Ufficio stampa

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