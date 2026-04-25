Barabotti (Lega): "Schlein trasforma 25 aprile in comizio. Intanto noi aggrediti e sede imbrattata"

“Mentre a Sant’Anna di Stazzema si teneva un comizio politico da cui Elly Schlein parlava di libertà, diritti e presunti rigurgiti fascisti, a pochi chilometri accadeva altro. La sede della Lega di Massa veniva imbrattata con scritte violente e minacce contro il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. E a Carrara, al nostro gazebo, un soggetto aggrediva verbalmente i volontari, venendo poi portato via dai Carabinieri. Questa è la realtà. Il clima di odio e di intolleranza non è dove qualcuno lo racconta. Nei fatti, troppo spesso, arriva da una certa sinistra. Non è un caso che tutto questo accada proprio nel giorno della Liberazione dopo settimane di odio urlato dai banchi delle opposizioni sul decreto sicurezza”. Così il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti.