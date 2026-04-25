Candidature PD Empolese Valdelsa, SI: "Cei: persona di grande qualità morale e politica"

Politica e Opinioni Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Apprendiamo dagli organi di informazione che il Partito Democratico si è trovato compatto sulla candidatura unitaria di Maurizio Cei quale Segretario della Federazione dell’Empolese Valdelsa.

Come segreteria del Circolo di Sinistra Italiana di Empoli Mori-Salvadori, pur trattandosi di un organismo non omologo al nostro, dato che il nostro circolo empolese dipende dalla federazione fiorentina e non esiste un organismo di zona di Sinistra Italiana, vorremmo esprimere soddisfazione per questa indicazione.

Gli aspetti politici certamente ci porteranno su posizioni non sempre allineate e le questioni potranno anche, a volte, speriamo poche, portarci a qualche “disallineamento”. Ma la persona, come del resto il suo predecessore, è di elevata qualità morale e di indiscutibili doti politiche, anche per le esperienze fatte in altri ruoli.

A Maurizio Cei vanno il nostro in bocca al lupo e le felicitazioni delle compagne e dei compagni del circolo di Empoli Mori Salvadori.

Così come un sincero in bocca al lupo va a Gianni Bagnoli che, leggiamo dalla stampa, essere il candidato unico per la segretaria cittadina del Partito Democratico. Gianni lo conosciamo come consigliere comunale e ne abbiamo apprezzato capacità e impegno nelle riunioni di maggioranza.

Come segreteria del circolo di Sinistra Italiana di Empoli avremo con lui contatti politici omologhi e dovremo confrontarci con lui e la sua segreteria per continuare l’impegno comune di sostegno all' amministrazione della città e non solo.

Un sincero ringraziamento e un in bocca al lupo per quanto lo aspetta in altri impegni, a Fabio Barsottini, che ringraziamo per la proficua interlocuzione di questi anni.

Circolo di Sinistra Italiana di Empoli Mori-Salvadori

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
24 Aprile 2026

Si rinnovano i vertici del PD Empolese Valdelsa. Maurizio Cei è il candidato unitario

Tempo di congressi per il Partito democratico dell’Empolese Valdelsa. Negli scorsi giorni è stata nominata la commissione territoriale per il congresso, organo che dovrà vigilare sullo svolgimento secondo il regolamento [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
24 Marzo 2026
Comitato No Empolese Valdelsa

Comitato empolese della Società Civile per il NO: "La Costituzione non si tocca"

"Il responso delle urne è inequivocabile: i cittadini hanno respinto la proposta di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Con la vittoria del NO, l’Italia conferma la propria fiducia nell’attuale [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
19 Marzo 2026

Referendum Giustizia, Leonardo Rossi (FdI): "Riforma che rafforza le garanzie dei cittadini"

C’è un modo sbagliato di affrontare il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026: trasformarlo nell’ennesimo derby politico, come se si dovesse dare un giudizio su questo o [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

torna a inizio pagina