Candidature PD Empolese Valdelsa, SI: "Cei: persona di grande qualità morale e politica"

Apprendiamo dagli organi di informazione che il Partito Democratico si è trovato compatto sulla candidatura unitaria di Maurizio Cei quale Segretario della Federazione dell’Empolese Valdelsa.

Come segreteria del Circolo di Sinistra Italiana di Empoli Mori-Salvadori, pur trattandosi di un organismo non omologo al nostro, dato che il nostro circolo empolese dipende dalla federazione fiorentina e non esiste un organismo di zona di Sinistra Italiana, vorremmo esprimere soddisfazione per questa indicazione.

Gli aspetti politici certamente ci porteranno su posizioni non sempre allineate e le questioni potranno anche, a volte, speriamo poche, portarci a qualche “disallineamento”. Ma la persona, come del resto il suo predecessore, è di elevata qualità morale e di indiscutibili doti politiche, anche per le esperienze fatte in altri ruoli.

A Maurizio Cei vanno il nostro in bocca al lupo e le felicitazioni delle compagne e dei compagni del circolo di Empoli Mori Salvadori.

Così come un sincero in bocca al lupo va a Gianni Bagnoli che, leggiamo dalla stampa, essere il candidato unico per la segretaria cittadina del Partito Democratico. Gianni lo conosciamo come consigliere comunale e ne abbiamo apprezzato capacità e impegno nelle riunioni di maggioranza.

Come segreteria del circolo di Sinistra Italiana di Empoli avremo con lui contatti politici omologhi e dovremo confrontarci con lui e la sua segreteria per continuare l’impegno comune di sostegno all' amministrazione della città e non solo.

Un sincero ringraziamento e un in bocca al lupo per quanto lo aspetta in altri impegni, a Fabio Barsottini, che ringraziamo per la proficua interlocuzione di questi anni.

Circolo di Sinistra Italiana di Empoli Mori-Salvadori

Notizie correlate