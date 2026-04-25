Liberazione, Saccardi in Maremma: "Un 25 aprile che unisce protagonismo femminile e forza dei territori"

La presidente del Consiglio regionale a Gavorrano con la prima cittadina Stefania Ulivieri
“Ho deciso di celebrare il 25 aprile in Maremma, con una sindaca donna, in un Comune della Toscana diffusa, per unire simbolicamente il protagonismo femminile e la forza dei territori”. Così la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, oggi (sabato 25 aprile) a Gavorrano.
“Nel giorno della Liberazione e nell’ottantesimo anniversario del voto alle donne – prosegue Saccardi – ho scelto di essere a Gavorrano con la sindaca Stefania Ulivieri. Una scelta che richiama con chiarezza il contributo delle donne alla nostra democrazia: ieri nella conquista dei diritti, oggi nella responsabilità di governo. Allo stesso tempo, ho voluto essere nella Toscana diffusa, presidio di identità, radici e coesione. È da questi territori, dalla loro ‘toscanità’ concreta e partecipata, che è nata una parte decisiva della Resistenza. Ed è da qui che nasce anche il nostro impegno per la pace: il 25 aprile non segna solo la fine della guerra, ma una scelta attiva e quotidiana di libertà, convivenza e democrazia”.
“In un tempo di nuovi conflitti, la pace va costruita ogni giorno, nelle Istituzioni e nelle comunità, con responsabilità e capacità di tenere insieme le differenze. Il 25 aprile - conclude Saccardi - è una scelta che si rinnova: nei territori, nelle istituzioni, nelle persone”.
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