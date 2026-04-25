Liberazione, Saccardi in Maremma: "Un 25 aprile che unisce protagonismo femminile e forza dei territori"

“Ho deciso di celebrare il 25 aprile in Maremma, con una sindaca donna, in un Comune della Toscana diffusa, per unire simbolicamente il protagonismo femminile e la forza dei territori”. Così la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, oggi (sabato 25 aprile) a Gavorrano.

“Nel giorno della Liberazione e nell’ottantesimo anniversario del voto alle donne – prosegue Saccardi – ho scelto di essere a Gavorrano con la sindaca Stefania Ulivieri. Una scelta che richiama con chiarezza il contributo delle donne alla nostra democrazia: ieri nella conquista dei diritti, oggi nella responsabilità di governo. Allo stesso tempo, ho voluto essere nella Toscana diffusa, presidio di identità, radici e coesione. È da questi territori, dalla loro ‘toscanità’ concreta e partecipata, che è nata una parte decisiva della Resistenza. Ed è da qui che nasce anche il nostro impegno per la pace: il 25 aprile non segna solo la fine della guerra, ma una scelta attiva e quotidiana di libertà, convivenza e democrazia”.

“In un tempo di nuovi conflitti, la pace va costruita ogni giorno, nelle Istituzioni e nelle comunità, con responsabilità e capacità di tenere insieme le differenze. Il 25 aprile - conclude Saccardi - è una scelta che si rinnova: nei territori, nelle istituzioni, nelle persone”.