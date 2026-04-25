Oltre un chilo di hashish in casa: arrestato 20enne a Livorno

Cronaca Livorno
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Arrestato un 20enne per spaccio nel quartiere Corea: sequestrato oltre un chilo di hashish, contanti e materiale per il confezionamento

Un giovane livornese di 20 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Livorno con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito da una mirata attività investigativa condotta nel quartiere Corea, dove i militari avevano notato movimenti sospetti di persone e veicoli nei pressi di un condominio. I successivi servizi di osservazione hanno permesso di individuare un appartamento caratterizzato da un anomalo via vai, ritenuto indicativo di un’attività illecita.

Decisi ad approfondire, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione d’iniziativa nell’abitazione e nei confronti del giovane, già noto alle forze dell’ordine. L’operazione ha portato al rinvenimento e al sequestro di oltre un chilogrammo di hashish, ritenuto destinato allo spaccio, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento e denaro contante considerato provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, il 20enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Livorno. Il giudice del Tribunale ha successivamente convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti portate avanti dall’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale

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