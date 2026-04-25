Rapina alla Coop Grondaie: arrestato 33enne dopo l’aggressione a un dipendente

È stato arrestato dalla Polizia di Stato un uomo straniero di 33 anni, ritenuto presunto responsabile di una rapina aggravata avvenuta nella mattinata del 23 aprile all’interno del centro commerciale Coop Grondaie.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo si sarebbe introdotto nel supermercato e, già noto al personale per precedenti episodi, avrebbe occultato alcuni prodotti nello zaino mentre si aggirava tra gli scaffali. Una volta oltrepassate le casse senza pagare, è stato fermato dai dipendenti.

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il 33enne avrebbe colpito al volto uno degli addetti, provocandogli la frattura delle ossa nasali. Il lavoratore è stato soccorso dal personale sanitario e ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.

Intorno alle 12, la Sala Operativa della Questura ha diramato l’allerta alle pattuglie sul territorio, fornendo la descrizione del presunto autore, fuggito a piedi verso il centro cittadino e inseguito da due dipendenti del punto vendita.

L’intervento delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile ha portato al rapido rintraccio dell’uomo in Piazza Gramsci, dove è stato bloccato e arrestato.

A seguito di perquisizione, il 33enne è stato trovato in possesso della merce sottratta, oltre a un coltello lungo 19 centimetri con lama di 7 centimetri, entrambi sequestrati. L’uomo, descritto in stato di forte agitazione, non ha fornito spiegazioni sui fatti.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che il soggetto era già stato denunciato e arrestato più volte per reati commessi a Siena. Risultava anche sottoposto al divieto di dimora nel comune, disposto dal Gip del Tribunale di Siena, oltre a misure di prevenzione come il Dacur per l’area della stazione ferroviaria e un avviso orale.

Al termine delle procedure, l’arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale di Siena, a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’udienza di convalida.

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