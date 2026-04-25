Edicolante aggredito a San Miniato, finisce in ospedale: rapinatori in fuga senza bottino

Aggredito all’alba mentre sistemava i giornali in edicola, colpito e lasciato a terra sanguinante. È quanto accaduto nella mattinata di ieri lungo la Tosco Romagnola a San Miniato Basso, dove un commerciante è stato vittima di una violenta azione da parte di uno o più malviventi, poi fuggiti senza riuscire a portare via denaro o merce.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era intento ad aprire l’attività quando è stato sorpreso alle spalle. I responsabili gli avrebbero coperto il volto con un sacchetto, tentando di immobilizzarlo, e lo avrebbero colpito durante il tentativo di reagire. Nella caduta, il commerciante ha finito per ostruire il passaggio dietro al bancone, circostanza che avrebbe impedito ai rapinatori di raggiungere la cassa, costringendoli alla fuga.

L’allarme è scattato poco dopo, quando i primi clienti hanno notato la situazione e contattato i familiari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari della Croce Rossa, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli. Le indagini sono in corso per identificare gli autori, che avrebbero agito approfittando dell’assenza di passanti.

A esprimere solidarietà sono intervenute anche Confcommercio Provincia di Pisa e il sindacato edicolanti Snag, che parlano di un episodio grave e allarmante.

“Siamo di fronte a un fatto di inaudita violenza” – dichiara il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli – “un atto vile che non può restare impunito. Chi lavora ogni giorno garantendo un servizio essenziale non può temere per la propria sicurezza”.

Sulla stessa linea il presidente Snag, Luca Ravagni, che sottolinea la vulnerabilità della categoria: “Gli edicolanti operano spesso in solitudine e in orari delicati. Serve maggiore attenzione e un rafforzamento dei controlli sul territorio”.

Le associazioni chiedono un intervento concreto per garantire maggiore sicurezza alle attività commerciali, in particolare nelle prime ore del mattino, considerate le più esposte a rischi.

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