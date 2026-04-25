Schlein a Sant’Anna di Stazzema per il 25 aprile: "Divisivo solo per nostalgici"

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(da facebook Elly Schlein)

Schlein alle celebrazioni del 25 aprile a Sant'Anna di Stazzema: "Sciogliere organizzazioni neofasciste, 25 aprile non è divisivo"

A Sant’Anna di Stazzema, luogo simbolo dell’eccidio nazifascista del 12 agosto 1944, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha preso parte alle celebrazioni del 25 aprile incontrando i superstiti insieme al sindaco Maurizio Verona. "Per me è una grande emozione, un grande onore essere qui a Sant’Anna di Stazzema", ha affermato, ricordando "560 persone uccise con una premeditazione brutale e nel modo più efferato", tra cui "130 bambini".

"Siamo in un luogo di raccoglimento e di riflessione ma anche di inquietudine come è giusto che sia affinché il ricordo non sia un esercizio di rito ma sia una promessa di impegno, affinché non sia una consolazione ma sia un pungolo all'azione quotidiana. E ci scuota, ci costringa anche a guardarci dentro. Questo è un luogo di memoria, certo, ma è una memoria viva che pretende il meglio da tutte e tutti noi per avere conosciuto il peggio proprio qui, proprio a Sant'Anna di Stazzema. Qui è stato commesso un crimine contro l'umanità, si è toccato il fondo della crudeltà, della spietatezza e dell'abominio come a Monte Sole, come a Vinca, come a Forno, come a Fivizzano, come a Cavriglia. La memoria allora diventa una forma di responsabilità verso chi verrà. La promessa è che noi non dimenticheremo e che non permetteremo che si dimentichi mai".

"Qui a Sant'Anna - ha proseguito  - ricordare significa testimoniare un impegno che riguarda il presente e soprattutto il futuro. Perché senza quell'impegno, l'impegno di tutte e tutti noi, gli errori nella storia si ripetono. L'odio torna a diffondersi in forme più insidiose, più veloci e più invisibili. Solo nelle ultime settimane Il prezioso lavoro delle Forze dell'Ordine e della magistratura, che ringrazio, ha scoperto e smantellato una rete di neonazisti giovanissimi, alcuni minorenni".

"Organizzazioni neofascista vanno chiuse, 25 aprile non è divisivo"

Centrale il passaggio politico: "Se la nostra Costituzione sancisce la libertà di manifestazione del pensiero dobbiamo dire che il fascismo non è un’opinione, è un crimine, è un reato". Da qui la richiesta: "Le organizzazioni neofasciste devono essere sciolte, questo dice la nostra Costituzione".

"Voglio ringraziare i 32 parlamentari che hanno letto la costituzione per impedire una conferenza dei neofascisti. Le organizzazioni neofasciste devono essere sciolte, questo dice la nostra costituzione. Il 25 aprile è un giorno di festa, di memoria, impegno, porteremo avanti l'impegno della proposta legge nata proprio a Stazzema contro la propaganda nazista e fascista.

Schlein ha respinto le letture divisive della ricorrenza: "Il 25 aprile non è divisivo, lo è solo per chi ha nostalgia degli oppressori", aggiungendo che "appartiene a tutti gli italiani ed è una festa popolare".

"La minaccia di rigurgiti fascisti non è solo quella diretta ma quella indiretta che trova linfa vitale ogni volta davanti all'indifferenza. Indifferenza che è stata a volte anche istituzionale, verso le migliaia di morti nel Mediterraneo che hanno diritto a venire qui e non essere deportate in Albania". 

"La Costituzione antifascista"

Ampio spazio al tema costituzionale: "Il frutto del 25 aprile è anzitutto la nostra Costituzione antifascista", con l’invito a "fare vivere quella Costituzione ancora oggi, anche nelle parti in cui ancora non è attuata". Nel dettaglio: "Alcune cittadine e cittadini la sentono distante perché quel diritto alla salute ancora non è garantito" e "perché quel diritto al lavoro dignitoso e a una retribuzione equa ancora non è garantito".

"Ripristinare risorse per luoghi della memoria"

"Chiediamo con rispetto e fermezza al governo il ripristino delle risorse per i luoghi di memoria. So che ci sono state interlocuzioni e le parole del ministro Giuli le giudico positivamente e con rispetto ma bisogna passare dalle parole ai fatti", così Schlein.

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