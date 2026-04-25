Vandalizzata la targa a Norma Cossetto a Firenze

Nuovo atto vandalico ai danni della targa dedicata a Norma Cossetto, nel quartiere di Sorgane. L’episodio si è verificato il 25 aprile, giornata simbolica per la memoria nazionale, suscitando reazioni indignate da parte di esponenti politici e associazioni.

A denunciare l’accaduto è stata la consigliera della Lega del Quartiere 3, Barbara Nannucci, che parla di un gesto reiterato nel tempo: "Apprendo con indignazione che la targa dedicata a Norma Cossetto a Sorgane, a Firenze, è stata nuovamente vandalizzata".

La stessa esponente sottolinea la gravità dell’accaduto anche per la ricorrenza scelta: "E ancora una volta vengono scelte date simboliche. L'aspetto veramente grave è rappresentato dalla frequenza con la quale si verificano questi atti vandalici e in ogni occasione utilizzando toni sempre più violenti".

Secondo Nannucci, si tratta di un atto che va oltre il danneggiamento materiale: "Ritengo questo gesto vile e inaccettabile: non colpisce solo una targa, ma il rispetto dovuto alla memoria e alla convivenza civile. La storia non si cancella imbrattando un simbolo".

La condanna delle associazioni

Dura anche la presa di posizione dell’Unione degli Istriani, che parla di un episodio ripetuto: "È la terza volta che la targa di Norma Cossetto, martire istriana, medaglia d'oro al valor civile, viene vandalizzata".

L’associazione evidenzia il significato della data: "A Firenze, nel giorno in cui si celebra la Liberazione, il 25 aprile. La matrice del gesto vigliacco ed ignobile è quindi chiara e precisa e mostra come, purtroppo, questa data porti con sé ferite aperte e lacerazioni ed è ben lontana dal rappresentare una data che unifica, ma sembra piuttosto dividere".

Sulla stessa linea il coordinatore toscano Giampaolo Giannelli, che parla di "25 aprile della vergogna" e aggiunge: "A questi odiosi vigliacchi diciamo solo vergognatevi ma non ci fermerete. Mai. W l'Italia e W Norma Cossetto".

"Zoppini (FdI), Vergogna. Sinistra prenda distanze"

“Vergogna. Per terza volta in quattro mesi i soliti idioti hanno vandalizzato la targa che ricorda Norma Cossetto, giovanissima vittima delle foibe. Una tragedia per decenni colpevolmente rimossa dalla memoria storica italiana perché scomoda alla sinistra”. Lo scrive il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Matteo Zoppini.

“Confido che chi ha abbattuto il cartello e vergato quelle ignobili parole sia individuato e perseguito. E allo stesso tempo mi auguro che l’Amministrazione comunale non solo ripristini la targa, come già opportunamente annunciato, ma aumenti la sorveglianza nella zona per scoraggiare le scorrazzate di questi estremisti fuori dal tempo.

Fino a quando saranno tollerati questi oltraggi alla memoria, finché tutta la sinistra non prenderà le distanze da chi violenta la memoria - incalza il consigliere - e finché ogni pagina strappata non sarà rincollata nel libro della storia d’Italia a 80 anni di distanza la pacificazione nazionale sarà incompleta.

La libertà è un valore fondamentale e intoccabile. Lo ricordino tutti, compresi coloro che ancora oggi, riempendosi la bocca di democrazia, alimentano l’odio”, conclude Zoppini

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