Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni: è festa grande

La S.S. Arezzo torna in Serie B dopo 19 anni. La squadra di Cristian Bucchi conquista la promozione al termine di una grande stagione, chiusa con la vittoria di oggi per 3-1 contro la Torres. Decisive le reti di Tavernelli, Arena e Pattarello che hanno messo in cassaforte la salita diretta tra i cadetti.

Stadio pieno e città in festa per un traguardo atteso da anni: l'ultima apparizione in Serie B risaliva al 2006/07. Al termine della gara è partita l'invasione di campo dei tifosi.

A margine del successo è arrivato anche il messaggio del presidente dell'ACF Arezzo, Massimo Anselmi: "Desidero rivolgere, a nome di ACF Arezzo e mio personale, le più sentite congratulazioni alla S.S. Arezzo per la promozione in Serie B. Si tratta di un risultato importante, costruito con lavoro, continuità e determinazione, che merita rispetto e apprezzamento. Alla S.S. Arezzo rivolgo quindi i miei complimenti più sinceri, con l’augurio che questo successo possa portare entusiasmo, slancio e nuove soddisfazioni all’intera città".

Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato il traguardo, facendo i complimenti alla squadra e gioendo insieme ai tifosi: "È la gioia di una città, è l'orgoglio di una comunità che non ha mai smesso di crederci, anche nei momenti più difficili. Dietro questo traguardo ci sono passione, sacrificio e un legame profondo tra squadra e tifosi. Oggi è il giorno della festa, bravissimi!".

Foto da profilo FB Eugenio Giani

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