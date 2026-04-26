Banca Alta Toscana, approvato all'unanimità il bilancio 2025

L’assemblea dei soci di Banca Alta Toscana ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, chiuso con un utile netto di 16 milioni di euro. A norma dello Statuto sociale, la gran parte dell’utile è andato ad incrementare il patrimonio dell’istituto di credito cooperativo; 500.000 euro sono stati destinati a beneficenza e mutualità; 479.581 euro a fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione.

Durante i lavori, alla presenza dei soci dell’istituto di credito cooperativo, di rappresentanti istituzionali, sindaci e amministratori locali, il presidente Alberto Vasco Banci e il direttore generale Tiziano Caporali hanno presentato i dati dell’esercizio e dell’attività svolta da Banca Alta Toscana in favore di famiglie e imprese. Nel corso del 2025 l’istituto di credito cooperativo, che conta 11.334 soci e più di 50 mila clienti, ha confermato il proprio ruolo di banca di rilievo nel territorio supportando l’economia locale con oltre 195 milioni di nuovo credito erogato.

"In un contesto dimensionale che muove circa 3 miliardi di prodotto bancario lordo - spiega il direttore generale Tiziano Caporali - abbiamo proseguito il trend registrato nel quadriennio, durante il quale, grazie a bilanci molto positivi, la crescita complessiva del patrimonio di Banca Alta Toscana ha superato i 65 milioni di euro. Oggi la Banca dispone di 155 milioni di fondi propri e può contare su indici di solidità patrimoniale pienamente rassicuranti. La situazione internazionale - caratterizzata da conflitti, crisi energetica e restrizioni ai commerci su scala globale - pone elementi di criticità anche sull’economia locale. Il nostro impegno di banca di credito cooperativo sarà quello di continuare a garantire al nostro territorio l’assistenza che abbiamo sempre dato, grazie alla stabilità, solidità ed equilibrio dei nostri indici".

Nella sua relazione, il presidente Alberto Vasco Banci ha menzionato i numerosi progetti ed iniziative organizzate dalla Banca per rafforzare il legame con i soci e le comunità locali. "Oltre che cooperatori economici, siamo anche attori nel sociale: nel 2025 abbiamo realizzato molti progetti, devoluto oltre 500.000 euro in beneficenza e sostenuto 130 associazioni di volontariato, parrocchie, enti, società sportive - afferma il presidente Banci -. Abbiamo inoltre messo i nostri Forum e auditorium a disposizione gratuita di scuole, Comuni, enti del terzo settore per potervi tenere mostre, spettacoli, convegni a beneficio delle famiglie e del territorio. Tra le numerose iniziative ne cito soltanto due: il progetto Solidarietà e Salute realizzato insieme alla Misericordia di Pistoia, che ha consentito a famiglie in difficoltà economica di poter svolgere oltre 1000 visite mediche gratuite. E poi la campagna “Soci per la pelle”, curata assieme a Mutua Alta Toscana, che ha permesso a mille soci di eseguire uno screening dermatologico gratuito. In alcuni casi, proprio grazie a queste visite - come già lo scorso anno in occasione di un’analoga campagna di prevenzione in ambito cardiologico - sono state diagnosticate patologie che avevano necessità di interventi urgenti. Anche così si può apprezzare l’azione di una banca di credito cooperativo come la nostra sul territorio".

Il bilancio di Mutua Alta Toscana

Domenica 26 aprile si è svolta anche l’assemblea dei soci di Mutua Alta Toscana, che ha approvato il bilancio 2025 e deliberato le modifiche statutarie che consentiranno di introdurre come nuova categoria di associati i lavoratori dipendenti di società, ditte individuali, associazioni o enti soci o clienti di Banca Alta Toscana. Le modifiche prevedono che tali soggetti terzi, in qualità di datori di lavoro, possano farsi carico di adempimenti pecuniari, nella prospettiva di progetti di welfare aziendale.

Si aprono dunque ulteriore opportunità per Mutua Alta Toscana di ampliare la propria base sociale e sostenere le famiglie del territorio.

"Il bilancio 2025 - commenta il presidente di Mutua Alta Toscana Andrea Boccardi - evidenzia ancora una volta il forte impegno a favore dei soci, in particolare nell’ambito sanitario e nel sostegno alle spese familiari. Nel corso del 2025 sono stati erogati sussidi per quasi 50.000 euro, con particolare attenzione agli interventi dedicati ai figli minori e alle esigenze sanitarie delle famiglie. Di rilievo anche il sostegno al territorio: nel 2025 sono stati infatti erogati contributi per oltre 70.000 euro a favore di enti e associazioni locali, contribuendo alla realizzazione di numerose iniziative sociali, culturali e solidali".

A ciò si aggiungono altri vantaggi per i soci, che non emergono immediatamente dai dati contabili, ma rappresentano un valore significativo, fra cui gli sconti grazie alle convenzioni attivate sul territorio, per un valore complessivo di circa 20.000 euro; agevolazioni per la partecipazione a gite sociali; programmi culturali gratuiti, tra cui visite guidate e mostre presso musei del territorio e spettacoli teatrali offerti ai soci, per un valore complessivo di circa 10.000 euro.

Fonte: Ufficio Stampa