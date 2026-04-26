Campiglia Marittima, arrestato 35enne per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno arrestato un uomo di 35 anni, di origini straniere e irregolare sul territorio nazionale, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga nelle aree boschive della zona, i militari hanno notato un anomalo via vai di persone in un'area boschiva del comune di Campiglia Marittima, ritenuto compatibile con attività di spaccio. Le successive osservazioni hanno permesso di monitorare i movimenti del sospettato.

L'uomo, individuato dalla pattuglia mentre usciva dall'area boschiva, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. La sua corsa è stata breve: è stato raggiunto in poco tempo e bloccato da altri militari appostati nelle vicinanze. Durante l'arresto, il 35enne avrebbe opposto una violenta resistenza, dimenandosi e causando anche danni a una portiera dell'auto di servizio al momento del suo accompagnamento in caserma.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire circa 150 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, suddivisi in involucri già confezionati, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e alcune decine di euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato, e l'uomo è stato arrestato.

Il Giudice del Tribunale di Livorno ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Pisa.