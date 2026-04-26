Firenze, 43enne aggredito e rapinato alle Cascine nella notte

Rapina nella notte tra venerdì e sabato in via delle Cascine, a Firenze. Secondo quanto ricostruito, la vittima è un 43enne di nazionalità peruviana che si trovava in strada insieme a una connazionale quando sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti.

L'uomo sarebbe stato aggredito e colpito al volto con un oggetto contundente, presumibilmente un coccio di bottiglia, prima che i malviventi si impossessassero del suo telefono cellulare.

Sul posto è intervenuta la polizia e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e trasportato il ferito in codice giallo all'ospedale di Santa Maria Nuova.