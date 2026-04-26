Torna Castel Bike: lunedì la presentazione della terza edizione

Attualità Castelfranco di Sotto
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Lunedì 27 aprile alle ore 11.30, nella sala della Giunta di Castelfranco, verrà presentata la terza edizione di Castel Bike, lo spettacolo delle mountain bike tra il centro storico e la Riserva Naturale Statale di Montefalcone.

Saranno presenti Fabio Mini, sindaco di Castelfranco di Sotto; Alessandro Simonelli, presidente Area Vasta Confcommercio Pisa; Paolo Marinari, presidente del CCN di Castelfranco di Sotto; e Giuseppe Calò, assessore al commercio di Castelfranco di Sotto.

 

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa

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