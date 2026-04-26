Torna Castel Bike: lunedì la presentazione della terza edizione

Lunedì 27 aprile alle ore 11.30, nella sala della Giunta di Castelfranco, verrà presentata la terza edizione di Castel Bike, lo spettacolo delle mountain bike tra il centro storico e la Riserva Naturale Statale di Montefalcone.
Saranno presenti Fabio Mini, sindaco di Castelfranco di Sotto; Alessandro Simonelli, presidente Area Vasta Confcommercio Pisa; Paolo Marinari, presidente del CCN di Castelfranco di Sotto; e Giuseppe Calò, assessore al commercio di Castelfranco di Sotto.
Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa - Ufficio stampa
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