'Come ti Vorrei', allestita mostra alla biblioteca 'Fucini' con gli elaborati delle 10 classi

Dieci classi, ben 46 elaborati realizzati e pubblicati a mezzo stampa nell'ambito del progetto Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova Piazza Don Minzoni.

Avviato a gennaio di quest'anno, il progetto ha portato 10 classi scolastiche delle scuole primarie del territorio a ripensare la piazza adiacente la stazione ferroviaria. Uno snodo importantissimo per la città, considerando che Empoli è il terzo scalo ferroviario per numero di passeggeri della Toscana. E proprio in quella piazza le bambine e i bambini hanno preso appunti, studiato la disposizione degli arredi urbani e provato a immaginare la loro versione di questa piazza.

Ogni settimana, con le uscite pubblicate sul quotidiano 'La Nazione', sono stati mostrati i progetti delle classi quinte delle scuole coinvolte: la Leonardo da Vinci del centro con due classi, la Don Giovanni Bosco di Ponte a Elsa, l'Istituto Calasanzio, la Carlo Rovini di Cascine, la Santissima Annunziata, la scuola di Serravalle, la Galileo Galilei di Avane, la Giosuè Carducci nel quartiere di Naiana, la Dante Alighieri di Marcignana.

Questi lavori, oltre a finire su carta stampata, sono visibili alla cittadinanza.

Dal 27 aprile fino al 15 maggio 2026, alla biblioteca 'Renato Fucini' di Empoli sarà allestita una mostra con tutti gli elaborati del progetto. Si potrà accedere alla mostra, organizzata nei pressi della sala Emeroteca, durante gli orari di apertura della biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

IL RENDERING - Nell'ultima settimana di mostra saranno annunciati i progetti più interessanti che saranno da ispirazione per il progetto finale. I disegni saranno valutati da una Commissione ad hoc per scegliere i lavori da cui trarre ispirazione per un primo rendering, che sarà realizzato da un gruppo di lavoro formato da studentesse del liceo artistico 'Virgilio' indirizzo Architettura e Ambiente.

LE DICHIARAZIONI - Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha dichiarato: "In queste settimane è sbocciata la fantasia delle bambine e dei bambini, con tanti colori e tante proposte meritevoli. Guardare a piazza Don Minzoni con i loro occhi ci porta verso tante nuove possibilità. La commissione sceglierà poi gli elementi che potranno essere tradotti in realtà con il contributo importante del liceo 'Virgilio'. Siete tutti invitati".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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