Corse di Primavera a Fucecchio: grande pubblico per la seconda giornata di gare

Un'ottima cornice di pubblico e un clima quasi estivo hanno accompagnato oggi la seconda giornata di Corse di Primavera, il classico appuntamento che porta migliaia di persone a vedere correre cavalli e fantini che poi potranno prender parte anche alla carriera di fine maggio. Dieci batterie – più di due riservate ai pony – che hanno visto vincere otto fantini diversi: Dino Pes (con Excalibur e La Vie da Clodia) e Antonio Siri (con Cecilia da Clodia e Lupin da Clodia) si sono imposti due volte, mentre Gavino Sanna (con Enalotto Super), Jonatan Bartoletti (con Zaffiro Azzurro), Giuseppe Zedde (con Fior), Andrea Sanna (con Farfalla Bianca), Alessio Migheli (con Boh da Clodia) e Adrian Topalli (con Assalto) hanno portato a casa una batteria a testa. La batteria vinta da Andrea Sanna era quella offerta dall'Associazione Allevatori Allenatori e Proprietari di Cavallo da Palio e nell'occasione il presidente Osvaldo Costa – insieme al presidente dell'Associazione Palio delle Contrade Niccolò Cannella – hanno consegnato a Sanna un premio e una serie di omaggi.

Molta curiosità hanno destato anche le due corse riservate ai pony, con fantini dagli otto ai quattordici anni e con la regia di Agri: a imporsi sono stati Samantha Balbi (con Rocket) fra i junior e Gabriel Tinnirello (con Chimera) fra i senior. Anche i baby fantini sono stati tutti premiati, stavolta dalla sindaca di Fucecchio Emma Donnini. Conclusa questa seconda e ultima giornata di corse, Fucecchio si avvia a vivere il mese più caldo dell'anno, quel maggio attesissimo dai popoli delle dodici contrade. Già sabato nove maggio si potrà respirare aria di Palio grazie agli eventi previsti in piazza Amendola: l'inaugurazione del monumento dedicato proprio al Palio di Fucecchio dal maestro Puccinelli, la presentazione del labarino per il Palio in gioco e del pittore che ha il compito di realizzare il cencio che andrà alla contrada vincitrice della corsa del 24 maggio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa