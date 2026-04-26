Cromo esavalente in un pozzo a Ceppaiano: stop all'uso dell'acqua privata

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In via cautelativa, il sindaco del comune di Crespina Lorenzana, David Bacci, ha emanato un'ordinanza che dispone il divieto di utilizzo dei pozzi privati ad uso domestico

A seguito delle ultime analisi eseguite durante il piano di monitoraggio ambientale, è stata rilevata la presenza di cromo esavalente in un pozzo piezometrico di controllo in località Ceppaiano. In via cautelativa, il sindaco del comune di Crespina Lorenzana, David Bacci, ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo dei pozzi privati ad uso domestico.

 Non appena ricevuta la segnalazione da parte del sindaco sullo sforamento di alcuni valori del cromo esavalente in un pozzo piezometrico – spiega l’assessore regionale all’Ambiente, David Barontini la Regione Toscana si è subito attivata e i tecnici ARPAT del distaccamento di Pisa stanno già svolgendo ulteriori accertamenti, con l’obiettivo di riscontrare i dati pervenuti in precedenza".

 L’assessore regionale all’Ambiente David Barontini si è recato personalmente per un sopralluogo sul posto nel pomeriggio del 25 aprile insieme al sindaco David Bacci, al responsabile del dipartimento di Pisa di ARPAT Gaetano Licitra e altri membri dell'amministrazione comunale.

 La Regione Toscana, insieme ad ARPAT, seguirà con estrema attenzione l’evolversi degli approfondimenti e, qualora confermino la contaminazione, saranno individuati gli interventi più adeguati da mettere in atto. La priorità resta la tutela della salute pubblica", conclude Barontini.

Fonte: Ufficio Stampa

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