Incendio nella notte a Gavorrano: distrutti quattro mezzi agricoli

Fiamme in un'azienda di località Grilli. Non ci sono stati feriti
Incendio nella notte a Gavorrano (Grosseto), in un'azienda agricola in località Grilli. Le fiamme hanno avvolto quattro mezzi agricoli presenti nell'area, che sono andati completamente distrutti, provocando gravi danni materiali.
Fortunatamente non si registrano feriti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco che ha permesso di contenere il rogo ed evitare che si estendesse ad altre strutture o veicoli dell'azienda, limitando così conseguenze ancora più gravi.
Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.
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