Incendio in via Pacinotti a Livorno: due auto distrutte e danni a un palazzo

Paura nella notte a Livorno, dove intorno alle 4 del mattino è scoppiato un incendio in via Pacinotti. Le fiamme hanno coinvolto due automobili parcheggiate, che sono andate completamente distrutte.

Il rogo ha provocato danni alla facciata dell'edificio vicino, in particolare alle finestre del piano terra e alla porta di accesso di un garage.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio. Intervenuta anche la Polizia.

Restano ancora da chiarire le cause del rogo, attualmente in accertamento.