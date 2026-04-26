Incidente a Loro Ciuffenna: muore un uomo di 39 anni, grave un 25enne

L’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso alle Scotte di Siena
Incidente mortale nel primo pomeriggio a Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo, lungo la strada Setteponti Levante. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 39 anni, mentre un ragazzo di 25 anni è rimasto gravemente ferito. Il giovane è stato soccorso e trasportato in condizioni critiche all'ospedale Le Scotte di Siena tramite elisoccorso.
L'allarme al 118 è scattato alle 14.16. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo su cui viaggiavano le due persone sarebbe uscito autonomamente di strada, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, l'automedica del Valdarno e le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
L'incidente ha provocato disagi alla viabilità, con la circolazione deviata su percorsi alternativi.
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