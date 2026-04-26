Vinci, ciclista travolto da un'auto: 79enne in codice rosso

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 26 aprile, in via di Petroio a Vinci, dove un uomo di 79 anni in bicicletta è stato investito da un'auto. L'allarme è scattato alle 17.56.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso del 118 e la polizia municipale. Per la dinamica dell'incidente è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma l'uomo è stato poi trasportato in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

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