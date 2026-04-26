Gambassi Terme, al via la raccolta fondi della Misericordia per una nuova ambulanza

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L'appello a cittadini, aziende e associazioni. L'obiettivo è arrivare alla sostituzione del mezzo già in uso entro i primi mesi del 2027

"Tramite il nostro 'Consiglio Direttivo' e tutto il 'Magistrato' comunichiamo la partenza delle iniziative di raccolta fondi e le richieste di sostegno a operatori economici, aziende, privati, cittadini ed enti pubblici con l'obiettivo di arrivare alla sostituzione del mezzo entro i primi mesi del 2027,per un investimento di circa 80.000 euro". Con queste parole, la Misericordia di Gambassi Terme ha annunciato, tramite i profili social, l'avvio di una raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza.

La nuova ambulanza andrà a sostituire il mezzo 'Oscar (6127)', "ormai vicina alla fine della sua carriera lavorativa dei servizi ordinari", e sarà utilizzata sia per i servizi ordinari sia per le emergenze, affiancando l’ambulanza 'Bravo' già in dotazione e garantendo la piena operatività sul servizio 118/112

Si tratta di un progetto che punta a coinvolgere l'intera comunità: cittadini, scuole, associazioni e aziende, anche attraverso le donazioni del 5x1000.

"Insieme possiamo trasformare la solidarietà in un aiuto concreto - scrive la Misericordia - per sostenere i nostri volontari, che ogni giorno operano con grande spirito di squadra al servizio dei più deboli".

Per informazioni o per contribuire alla raccolta fondi, è possibile rivolgersi direttamente alla sede dell'associazione o contattare la confraternita.

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