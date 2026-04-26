Era il novembre 2021 quando una donna empolese, all'epoca dei fatti 33enne, rimase coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto sul cavalcavia di via Falcone e Borsellino, a Certaldo. Lo scontro con l'altra auto, guidata da una 42enne empolese, fu violento e la donna fu ricoverata per due settimane all'ospedale di Empoli per i traumi, le fratture e le ferite riportate. Dopo una lunga convalescenza, la 33enne fu costretta a licenziarsi dal centro estetico per cui lavorava, impossibilitata a svolgere le mansioni per le quali era stata assunta a tempo indeterminato.

A distanza di circa cinque anni, il Tribunale civile di Firenze ha riconosciuto la responsabilità della 42enne alla guida dell'altro veicolo, chiamata insieme alla compagnia assicurativa a risarcire i danni subiti dalla vittima. La notizia è riportata da Il Tirreno.

Secondo quanto emerso, l'incidente sarebbe stato causato dalla perdita di controllo dell'auto della 42enne, a causa del manto stradale bagnato e della presenza di una sostanza oleosa sull'asfalto. Nella sentenza viene precisato però che queste condizioni non possono essere considerate causa esclusiva dell'evento, ma una concausa idonea a limitare la responsabilità dell'automobilista. Viene inoltre sottolineato che la conducente ha scelto di rimanere contumace, non fornendo alcuna indicazione sulla dinamica dell'incidente e sulla condotta di guida adottata.

Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha stabilito un risarcimento complessivo di poco superiore ai 67mila euro, riconoscendo i danni biologici, i postumi permanenti e le conseguenze lavorative subite dalla donna

Notizie correlate