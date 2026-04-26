Perse il lavoro dopo l'incidente: risarcimento da oltre 67mila euro per 37enne empolese

Cronaca Empoli
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Il Palazzo di Giustizia di Firenze (foto gonews.it)

L'incidente avvenne nel 2021 a Certaldo. La 37enne di Empoli riportò gravi ferite e perse il lavoro dopo una lunga convalescenza

Era il novembre 2021 quando una donna empolese, all'epoca dei fatti 33enne, rimase coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto sul cavalcavia di via Falcone e Borsellino, a Certaldo. Lo scontro con l'altra auto, guidata da una 42enne empolese, fu violento e la donna fu ricoverata per due settimane all'ospedale di Empoli per i traumi, le fratture e le ferite riportate. Dopo una lunga convalescenza, la 33enne fu costretta a licenziarsi dal centro estetico per cui lavorava, impossibilitata a svolgere le mansioni per le quali era stata assunta a tempo indeterminato.

A distanza di circa cinque anni, il Tribunale civile di Firenze ha riconosciuto la responsabilità della 42enne alla guida dell'altro veicolo, chiamata insieme alla compagnia assicurativa a risarcire i danni subiti dalla vittima. La notizia è riportata da Il Tirreno.

Secondo quanto emerso, l'incidente sarebbe stato causato dalla perdita di controllo dell'auto della 42enne, a causa del manto stradale bagnato e della presenza di una sostanza oleosa sull'asfalto. Nella sentenza viene precisato però che queste condizioni non possono essere considerate causa esclusiva dell'evento, ma una concausa idonea a limitare la responsabilità dell'automobilista. Viene inoltre sottolineato che la conducente ha scelto di rimanere contumace, non fornendo alcuna indicazione sulla dinamica dell'incidente e sulla condotta di guida adottata.

Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha stabilito un risarcimento complessivo di poco superiore ai 67mila euro, riconoscendo i danni biologici, i postumi permanenti e le conseguenze lavorative subite dalla donna

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