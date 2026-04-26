San Miniato ospita la 51esima Festa della Pace

Quest'anno la 51ª Festa della Pace, promossa da Shalom, si veste di tante novità. Abbiamo scelto la storica città di San Miniato, con la bellissima Piazza Buonaparte, superando la tradizionale "scampagnata" a Collegalli; quest'ultima, infatti, creava disagi ai numerosi partecipanti storici per la carenza di parcheggi e di strutture adeguate in caso di pioggia.

L'auditorium di Crédit Agricole (gc)sarà la splendida cornice dei nostri incontri, mentre la piazza Buonaparte ospiterà giochi gonfiabili e stand.

In un tempo tragico per l’intera umanità, intendiamo proporre pensieri e azioni in controtendenza: mentre nel mondo si uccidono i bambini, noi diamo vita a migliaia di adozioni a distanza, garantendo cibo, istruzione e salute. Vogliamo far sentire il grido di chi cerca un padre e una madre che lo accolgano con amore; ascolteremo, per questo, la gioia dei giovani adottati e dei loro genitori.

Testimoni di pace ci accompagneranno per tutta la giornata. Sarà ancora più forte il ricordo di Papa Francesco a un anno dal suo "ritorno nel cuore di Dio". A dargli voce saranno due personalità di spicco:

• Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte, che ha predicato gli esercizi spirituali al Santo Padre;

• Il professor Franco Cardini, storico di fama internazionale.

Essi ci parleranno delle sfide a cui siamo chiamati, partendo dal più grande degli italiani: San Francesco d’Assisi, una figura ancora vivissima nonostante gli otto secoli che ci separano da lui. Sembra ieri; anzi, sembra oggi!

Infine, non mancheranno le leccornie che ci allieteranno, imitando il nostro Santo Patrono d’Italia che adorava i dolcetti di Donna Jacopa dei Settesoli.

Info e iscrizioni:

Si prega di segnalare la propria partecipazione alla segreteria Shalom: Tel:

0571 400462 Mail: eventi@movimento-shalom.org

Fonte: Movimento Shalom onlus

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