Tajani a Prato per il Forum economico Italia-America Latina

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà domani a Prato per partecipare al Forum economico Italia-America Latina, ospitato al Teatro Metastasio. Lo annuncia in un comunicato la Farnesina.

L'iniziativa, come si legge nel comunicato, "riunirà istituzioni e imprese per approfondire le opportunità derivanti dall'accordo di libero scambio Ue-Mercosur, in vista della sua entrata in vigore il 1 maggio".

Il programma prevede incontri tra aziende, associazioni di categoria e delegazioni governative latinoamericane, con particolare attenzione a settori strategici come industria meccanica, chimico-farmaceutica, moda e agroalimentare.

Nel pomeriggio è previsto un segmento istituzionale con esponenti di diversi Paesi dell'America Latina e rappresentanti di enti italiani come Ice, Sace e Confindustria.

L'evento si inserisce in un contesto di crescita degli scambi tra Italia e area latinoamericana, che nel 2025 hanno raggiunto circa 34 miliardi di euro, con un saldo positivo di 6,5 miliardi. L'accordo Ue-Mercosur, spiega la Farnesina, contribuirà a rafforzare ulteriormente gli scambi e ampliare le opportunità per le filiere produttive italiane.