Use Computer Gross chiude la regular season con un "sorriso a 100 denti"

L’Use Computer Gross saluta la stagione regolare con 100 punti, quelli che infligge alla già retrocessa Genova in una partita dall’esito scontato. Finisce 100-82 ed alla sirena i motivi per non aver reso inutile questi 40 minuti non mancano. Prima di tutto la necessità di tenere alti i giri del motore in vista della serie playoff che prenderà il via sabato sera alle 21 sul campo di Porto Recanati (segnatevi anche gara due, mercoledì 6 maggio ore 21 al pala Sammontana), capolista del girone marchigiano. Poi per aver dato la possibilità a De Leone di giocare minuti senza particolari patemi ma solo per ritrovare la condizione fisica che inevitabilmente langue ed infine per aver concesso ampio spazio ai giovani, tutti bravi a ripagare la fiducia del coach. Gente che magari se ne sta nell’ombra durante l’anno ma che è preziosa per consentire alla squadra di lavorare bene in settimana. Insomma, ragazzi che meritavano questa serata. Chi assiste è invece Iker Ciano per un problema muscolare che induce alla cautela.

Inizia come era logico attendersi, con capovolgimenti da una parte e dall’altra, ritmo alto e canestri. Soviero e Paluzzi partono forte al pari di Sakellariou che mette 13 punti nei primi 8 minuti. E’ suo il più 10 sul 20-10 ed è suo anche il più 20: 32-12. De Leone e Rosselli entrano dopo cinque minuti e quest’ultimo mette subito la tripla. Al 10’ siamo 39-14 e la coppia Marini-Soviero esagera col 49-18 dopo 4 minuti. Spazio e gloria anche per Baldacci e Regini con le squadre che vanno al riposo sul 62-32. Di interessante, da lì in poi, ci sono solo i passaggi per dovere di cronaca: 81-55 al minuto 30 e 100-82 alla sirena. Le paste le porta Paluzzi che, con una tripla dall’angolo, mette il punto numero 100. Applausi per tutti, sabato sera sarà un’altra musica che l’Use Computer Gross suonerà senza alcuna pressione. Un vantaggio da sfruttare.

100-82

USE COMPUTER GROSS

Ciano ne, Baldacci 5, Sesoldi ne, Rosselli 5, Cipriani 7, Sakellariou 23, De Leone 6, Marini 14, Tosti 9, Soviero 6, Paluzzi 21, Regini 4. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

ELAH ACQUARIO GENOVA

Venga 13, Alberghini, Loubaki 5, Brescianini 6, Biaggini 12, Caversazio, Pintus, Zini 22, Petrovic 2, Arnaldo 20, Fantino 2. All. Comuzzo (ass. Razzetti/Roganovic)

Arbitri: Deliallisi di Livorno e Fambrini di Lucca

Parziali: 39-14, 62-32 (23-19), 81-55 (19-23), 100-82 (19-27)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa