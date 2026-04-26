Use Rosa, Alpo ferma le biancorosse

Il giorno dopo l’analisi di gara uno sul campo di Alpo da parte di coach Alessio Cioni non può che muovere da due aspetti: il terzo parziale da 31-9 e la pessima percentuale dalla lunga.

"Questi sono stati i due problemi che ci hanno fatto perdere la partita – attacca il tecnico dell’Use Rosa Scotti – la terza frazione e le medie al tiro. Dopo l’intervallo, quando le cose non andavano, abbiamo smesso di fare quello che sappiamo fare e sul quale abbiamo costruito la nostra splendida serie che ci ha portato al terzo posto ed ora in semifinale. Il 31-9 dice questo, peccato perché ci siamo disunite in un momento difficile. L’altro aspetto è il non aver mai fatto canestro da tre punti (3/28 il dato finale) per tutta la partita. Fra l’altro Alpo ci ha concesso molti tiri e, viste le medie basse, abbiamo anche rinunciato a tante altre possibilità di tirare. Avremmo potuto provarci ancora di più ma, quando vedi che non ti entra niente, non è facile perché subentra il nervosismo e finisci per perdere la bussola".

"Peccato – prosegue – perché anche senza fare canestro dovevamo restare lì con la testa, difendere meglio e giocare insieme. Diciamo tre tempi buoni, a parte il terzo. Questo vuol dire che, se stiamo in campo con la testa giusta tenendo le nostre normali percentuali al tiro, possiamo battere Alpo, pur sapendo che loro sono forti e perdere ci sta. Quindi dimentichiamo gara uno e, tenendo bene in testa quello che non ha funzionato, concentriamoci sulla partita di mercoledì nel nostro palazzetto".

Appuntamento alle 20.30 al pala Sammontana.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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