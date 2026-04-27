Agricoltura, Saccardi: "Al fianco dell’impegno contro il falso Made in Italy"

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Stefania Saccardi

“Siamo al fianco degli agricoltori che, insieme a Coldiretti, sono tornati al Brennero per difendere il vero Made in Italy e il diritto dei cittadini alla trasparenza”. Così la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, a sostegno dell'iniziativa di Coldiretti che ha organizzato una mobilitazione dei tir al valico del Brennero contro il falso Made in Italy.

“Il contrasto al falso Made in Italy e a garanzia di regole più chiare sull’origine dei prodotti è un’iniziativa in cui crediamo fermamente e che abbiamo sostenuto fin dall’inizio, tra i primi a livello nazionale. – ha detto Saccardi - La nostra Regione ha scelto con convinzione di schierarsi dalla parte delle imprese agricole, consapevole del loro ruolo fondamentale per l’economia, la tutela del territorio e la qualità dell’alimentazione”.

“Non si tratta di una battaglia di settore – prosegue la presidente -, ma di una priorità che riguarda tutti: produttori e consumatori. In un momento segnato da forti difficoltà per il comparto agricolo, tra aumento dei costi e instabilità internazionale, è ancora più necessario rafforzare le tutele e sostenere chi ogni giorno lavora per portare sulle nostre tavole prodotti autentici e sicuri. Per questo – conclude Saccardi - ribadiamo il nostro sostegno convinto alla mobilitazione del Brennero e il nostro impegno a continuare, anche a livello istituzionale, questa battaglia di trasparenza e giustizia per il mondo agricolo italiano"

Fonte: Regione Toscana

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