Carabinieri, Mattarella torna a Firenze per il giuramento degli allievi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà l'8 maggio a Firenze alla Scuola marescialli e brigadieri, in occasione della cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15esimo corso triennale, intitolato al maresciallo maggiore Oreste Leonardi, medaglia d'oro al valor civile alla memoria. La cerimonia si terrà alle 11 nella caserma maresciallo maggiore Felice Maritano.

Un ritorno a Firenze per Mattarella dopo il conferimento da parte dell'Università di Firenze della laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato lo scorso marzo. E il prossimo appuntamento non sarà l'unico in Toscana per il presidente della Repubblica, atteso a Pontedera in provincia di Pisa il 30 aprile per celebrare la festa dei lavoratori, con visita nello stabilimento Piaggio.