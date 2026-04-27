Certaldo, aperture straordinarie a maggio per il rilascio della CIE

Durante queste aperture sarà possibile richiedere la CIE senza appuntamento
Il Comune di Certaldo informa che, nel mese di maggio, lo Sportello Unico (Borgo Garibaldi 37) effettuerà due aperture straordinarie dedicate al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Le date previste sono:
- mercoledì 13 maggio, ore 14:00 – 18:00
- mercoledì 27 maggio, ore 14:00 – 18:00
Durante queste aperture sarà possibile richiedere la CIE senza appuntamento.
Si ricorda che, nei giorni di apertura ordinaria, il servizio è disponibile solo su prenotazione tramite il sito del Comune.
La carta d’identità elettronica può essere richiesta presso il Comune di residenza o di dimora. Per l’elenco dei documenti necessari è possibile consultare il sito istituzionale
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
<< Indietro