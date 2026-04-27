Convocato il Consiglio comunale a Cerreto Guidi

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E’convocato per Mercoledì 29 aprile, alle ore 21,00 nel salone centrale del MU.ME.LOC, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono tre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1.     Comunicazioni del Sindaco;

2.     Ratifica deliberazione G.C. N.56 del 13/03/2026 avente ad oggetto “Variazioni al bilancio 2026-2028 ed al DUP 2026-2028;

3.     Art. 151 e 231 D.LGS 267/2000: Relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025 ed approvazione rendiconto finanziario-economico-patrimoniale della gestione anno 2025.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa


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