Convocato il Consiglio comunale a Cerreto Guidi

E’convocato per Mercoledì 29 aprile, alle ore 21,00 nel salone centrale del MU.ME.LOC, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono tre gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Ratifica deliberazione G.C. N.56 del 13/03/2026 avente ad oggetto “Variazioni al bilancio 2026-2028 ed al DUP 2026-2028;
3. Art. 151 e 231 D.LGS 267/2000: Relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025 ed approvazione rendiconto finanziario-economico-patrimoniale della gestione anno 2025.
Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa
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