Convocato il Consiglio Comunale a Montespertoli

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.
I cittadini sono invitati a partecipare in presenza oppure a seguire la seduta tramite l'apposito canale YouTube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale
L'ordine del giorno prevede:
1. Surroga consigliera comunale dimissionaria Morelli Luciana e convalida consigliere eletto;
2. Commissione Elettorale Comunale: nomina membro effettivo in rappresentanza della minoranza a seguito di dimissioni della consigliera Morelli Luciana;
3. Approvazione verbale seduta precedente;
4. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;
5. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Montespertoli di Tutti su esistenza Decreto Prefetto Firenze che autorizza installazione autovelox in via Virginio, a seguito della risposta scritta e documentale del Sindaco;
6. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Montespertoli di Tutti su fatturato Alia Servizi Ambientali Spa per TARIC anno 2024 e anno 2025 per il solo Comune di Montespertoli;
7. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli sul monitoraggio e manutenzione delle attrezzature ludiche nei parchi e giardini comunali;
8. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Montespertoli di Tutti sulle condizioni della percorrenza pedonale e della carreggiata in località Anselmo;
9. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Montespertoli di Tutti su tempistiche, cronoprogramma e avvio lavori per la messa in sicurezza della fognatura in Via Schifani;
10. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: EU TALENT POOL-Bacino di talenti dell'UE;
11. Riduzione degli organismi collegiali anno 2026 - art. 96 D.lgs. 267/2000;
12. Rendiconto di gestione 2025. Approvazione.
13. Variazioni al bilancio di previsione e al Documento Unico di Programmazione 2026/2028, ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000 (Tuel)
Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa
<< Indietro