Cpr ad Aulla, presidio e grande partecipazione al consiglio comunale straordinario

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Aulla

Prima dell'assemblea fuori dal municipio una manifestazione contro l'ipotesi di realizzazione del centro di permanenza per i rimpatri

Presidio questa sera ad Aulla (Massa-Carrara) contro l'ipotesi di realizzazione del Cpr, centro di permanenza per i rimpatri, nella frazione di Pallerone così come indicato dal ministero dell'Interno. Presenti decine di persone insieme a Cgil, Anpi Massa-Carrara, Arci, la federazione provinciale di Rifondazione comunista: il presidio si è svolto fuori dal Comune di Aulla prima dell'inizio del consiglio comunale straordinario proprio sul Cpr, su cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è detto contrario definendo la scelta "assurda e sbagliata". Per i manifestanti il rifiuto del Cpr non è solo legato al territorio di Aulla ma a tutta la provincia, regione e a livello nazionale. A ribadire il no anche i tanti cittadini che hanno partecipato all'assemblea cittadina straordinaria.

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