Empoli, ancora aperto il bando per Funzionario Educatore 0-6: candidature fino al 13 maggio 2026

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La persona selezionata sarà assegnata alla struttura educativa Centro Zerosei

È aperto fino al 13 maggio 2026 il bando di concorso per un posto a tempo pieno e indeterminato come Funzionario Educatore 0-6 - Area Funzionari ed EQ con riserva per le FFAA ai sensi articoli 1014 e 678 D. Lgs 66/2010.

La figura sarà assegnata al Settore Servizi alla Persona – U.O.C. Servizi Educativi e Istruzione, nello specifico alla struttura educativa "Centro Zerosei”.

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata esclusivamente, pena esclusione, mediante iscrizione on-line attraverso la compilazione del format di candidatura del Portale “inPA” al link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=92cdf8964dd84e16a1e8f8892fec7d35

La scadenza ultima per far pervenire le domande è quella delle ore 12 del 13 maggio 2026.

Tutte le info sono presenti nell'avviso del bando.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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