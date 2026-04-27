Empoli piange la scomparsa di Rita Fantoni, tra i fondatori di Noi da grandi: "Un esempio per tutti"

Empoli piange la scomparsa di Rita Fantoni, conosciuta e stimata in città per il suo impegno nel sociale, in particolare in Noi da grandi, associazione che da quasi vent'anni si occupa di promuovere l'indipendenza e potenziare l'autonomia di ragazzi con disabilità, nata dalla volontà di famiglie del territorio. Tra queste appunto Fantoni, tra le fondatrici e i fondatori della onlus, ricordata da moltissimi in queste ore: "Oggi Noi da grandi è in lutto" scrivono dalla onlus sulla propria pagina social. "Un lutto profondo per la nostra cara Rita che ci ha lasciato. Ci ha lasciato fisicamente ma non ci lascerà mai tutto quello che ha creato per i nostri ragazzi, non ci lascerà l'esempio di donna e di mamma che è stata per tutti noi e la sua meravigliosa famiglia".

Fantoni, originaria di Montelupo Fiorentino, è venuta a mancare all'età di 75 anni in seguito a una malattia. Per l'attività portata avanti con la onlus e per la sua dedizione al sociale e al volontariato, impegnandosi anche nella Caritas, Rita Fantoni già presidente della Consulta comunale sulla disabilità, era stata segnalata per l'edizione 2024 del Premio Contessa Emilia. Ormai nel lontano 2008 insieme al marito Franco, scomparso tre anni fa, Rita aveva promosso la nascita di Noi da grandi con altri genitori, nella quale ha ricoperto anche il ruolo di presidente. Colonna portante della onlus, "facevamo tutto insieme" ricorda l'attuale presidente Anna Maria Leoncini, "era una donna molto forte, molto buona, generosa con tutti. Un esempio per tutta la nostra comunità". Domani, martedì 28 aprile alle 15, si terrà il funerale in Collegiata a Empoli.

"Cara Rita, non ci credo ancora perché tu sei ancora qui con noi, con Giulia, con tutti i nostri ragazzi, con i sogni e con i pensieri che abbiamo condiviso" scrive la consigliera regionale Brenda Barnini sui social. "Qui ti dicevo che potevi anche stare seduta in mezzo all’inaugurazione perché la tua statura ci superava tutti" aggiunge postando una foto del recente taglio del nastro del negozio e laboratorio di caffè dell'associazione. "Noi da grandi onlus vi abbraccio stretti, continueremo a camminare insieme ricercando la forza che Rita ci ha lasciato". Foto della stessa occasione postate anche dal sindaco Alessio Mantellassi: "Rita, dolce Rita. Ti vogliamo un gran bene" scrive il primo cittadino a corredo di un piccolo album ricordo, seguito da tanti commenti di cordoglio. Tra questi quello dell'assessora Maria Grazia Pasqualetti: "Ti ho sempre ammirata per la tua forza e il tuo sorriso. Fai buon viaggio", "Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità" scrive l'assessora Valentina Torrini.

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