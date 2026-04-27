Empoli, le scuole Calasanzio e SS. Annunziata incontrano arcivescovo e imam di Firenze

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Mattina di formazione e riflessioni al teatro Il Momento per studenti e studentesse dei due istituti alla presenza delle guide spirituali

Una giornata di dialogo per condividere temi di attualità in una fase, come quella contemporanea, piena di dubbi e con un grande senso di precarietà. È con questo obiettivo che gli istituti Calasanzio e Santissima Annunziata di Empoli, gestiti dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, hanno organizzato un incontro davvero speciale per tutti gli studenti dei licei presenti nei due plessi.

L’iniziativa, che si è svolta questa mattina lunedì 27 aprile presso il Teatro "Il Momento" di Empoli, ha coinvolto due principali guide spirituali di Firenze: Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze e Izzedin Elzir, Imam di Firenze. Ad aprire la giornata è intervenuta Maria Grazia Pasqualetti, assessora della Giunta Comunale della città di Empoli con deleghe alla Scuola, infanzia e Empoli città dei bambini e delle bambine.

Il titolo dell’evento "Ed io che sono? - Le domande che caratterizzano l’umano alla prova della contemporaneità" prende spunto da un passaggio dell’idillio di Giacomo Leopardi "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia", in cui il poeta riflette sul senso dell'esistenza. Lo stesso obiettivo che si è posto l’incontro di oggi con i ragazzi presenti.

Nelle scorse settimane i docenti dei due centri scolastici empolesi hanno chiesto agli studenti di proporre le domande da rivolgere ai tre relatori. Dopo averne ricevute più di duecento, ne sono state focalizzate quattro sulle quali ognuno degli ospiti ha interloquito coi ragazzi.

Una mattinata di riflessione, formazione e crescita ma anche, visto l’attuale contesto geopolitico e sociale, di integrazione e condivisione. Un forte messaggio di unione che dalle ragazze e dai ragazzi presenti, è stato offerto come contributo per il mondo intero.

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