FiPiLi, riaperto al transito veicolare il Ponte dei Navicelli

Come annunciato, sotto la regia della Città Metropolitana di Firenze vengono portati a conclusione nella giornata di lunedì 27 aprile gli ultimi lavori di rifinitura al Ponte mobile dei Navicelli, sulla FiPiLi, strada di grande comunicazione della Regione Toscana. Gli interventi finali riguardano il ripristino della pavimentazione. L'impalcato domenica 19 aprile è stato ricollocato nella sua posizione ed è stata eseguita la stesa del tappetino di usura in conglomerato bituminoso. Il tutto con un sistema alleggerito rispetto al precedente di circa 50 tonnellate.

"Le operazioni ha spiegato Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana delegata alla FiPiLi, terminano con l'ultima prova di sollevamento e, se anche questa prova risulta positiva come le altre già effettuate prima di ripristinare la pavimentazione, il ponte viene definitivamente riaperto al transito veicolare, compreso quello dei mezzi pesanti, che durante le lavorazioni era stato dirottato sul sottostante ponte Mogadiscio. Un'ulteriore conferma del grande lavoro di squadra condotto da Città Metropolitana, Avr e tutti gli altri enti coinvolti".

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Infine, da martedì 28 aprile, sarà del tutto ripristinata anche la navigazione sul canale dei Navicelli e saranno riavviate regolarmente le aperture ordinarie di tutti e quattro i ponti mobili presenti sul canale, secondo il consueto programma articolato su due fasce orarie, dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17.

Alla presenza del Presidente della Regione Eugenio Giani, della consigliera delegata Emma Donnini e delle altre autorità, domenica 19 aprile l'impalcato completamente rinnovato era stato sollevato con l'ausilio di grandi gru dalla chiatta navale e riposizionato nella sua sede sopraelevata.

Da lunedì 20 aprile erano state avviate dalla Città Metropolitana di Firenze le ultime lavorazioni sul ponte dei Navicelli finalizzati al ripristino della pavimentazione del piano viabile e al collaudo del nuovo meccanismo di sollevamento, nelle sue componenti meccaniche e idrauliche. Lunedì 27 aprile la riapertura al transito veicolare.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze