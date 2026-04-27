Firenze, tentano il furto in un appartamento: arrestato dai Carabinieri un 38nne

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dopo la segnalazione di alcuni residenti. In fuga il complice
I Carabinieri di Firenze hanno arrestato un 38enne di origine albanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di tentato furto aggravato e minaccia a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì 24 aprile.
L'allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti che avevano notato due persone sospette aggirarsi nei pressi della finestra di un appartamento. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Comando dei Carabinieri di Firenze Campo di Marte.
All'arrivo dei militari, i due soggetti hanno tentato la fuga. Dopo un inseguimento tra le vie del quartiere, uno dei due è stato raggiunto e bloccato mentre cercava di nascondersi tra alcune auto in sosta.
Secondo quanto riferito, una volta scoperto l'uomo avrebbe minacciato i militari brandendo un grosso cacciavite. I Carabinieri sono comunque riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo in pochi istanti. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso anche di una torcia e di un paio di guanti da lavoro antitaglio.
Nella mattinata del 26 aprile, l'Autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto, disponendo nei confronti dell'uomo la custodia cautelare in carcere.
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