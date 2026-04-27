Furto in una villa a Forte dei Marmi, via soldi e oro: indagini in corso

Furto nella notte tra venerdì e sabato in una villa a Forte dei Marmi. Le indagini sono in corso per risalire agli autori del colpo che, approfittando dell'assenza dei proprietari, dell'Est Europa, intorno alle 4 di notte sono entrati in azione nel quartiere di Roma Imperiale. Ritenuti esperti i malviventi hanno raggiunto la cassaforte e sono riusciti ad aprirla, portando via soldi in contanti e oggetti preziosi in oro, per un valore che si aggirerebbe intorno a un milione di euro. Ad accorgersi del furto sono stati gli stessi proprietari in seguito all'accaduto. I carabinieri stanno indagando anche tramite le immagini delle telecamere presenti in zona.