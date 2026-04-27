Incidente alla periferia di Castelfiorentino, interviene Pegaso

Un uomo è in gravi condizioni dopo un incidente alla periferia di Castelfiorentino. Stando alle primissime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato travolto da una betoniera mentre era a piedi nella zona di Mellicciano, molto vicino a Corazzano (San Miniato).

Non è ancora del tutto chiara la dinamica, ma le condizioni sono parse fin da subito preoccupanti. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati l'automedica e la Misericordia di Castelfiorentino, oltre ai vigili del fuoco. Data la gravità della situazione è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso.

L'uomo, ferito con politrauma, è stato portato d'urgenza in ospedale a Careggi in codice rosso.