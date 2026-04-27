Drammatico incidente nel Senese: muore un 37enne

Una persona è deceduta in provincia di Siena dopo un grave incidente stradale. Si tratta di un uomo di trentasette anni. L'auto su cui viaggiava è andata a fuoco vicino a Sovicille, lungo la statale Siena-Grosseto.

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno alle 23.55 per l'incendio di una vettura a seguito di incidente stradale. Al termine delle operazioni di spegnimento, all'interno dell'auto è stato rinvenuto il corpo del 37enne. Sul posto anche personale del 118, polizia stradale e Anas.