Lavori a Certaldo: modifiche alla viabilità in via Borgo Garibaldi

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Il Comune di Certaldo informa i cittadini che, per consentire lavori di potenziamento e sostituzione della rete idrica nel centro urbano, saranno introdotte temporanee modifiche alla circolazione in via Borgo Garibaldi.

L’intervento, realizzato da Acque S.p.A. tramite ditta appaltatrice, interesserà il tratto compreso tra Costa al Berti e piazza Boccaccio (civici 27–68).

Periodo e orari
Le limitazioni saranno in vigore dal 27 aprile al 15 maggio 2026, nella fascia oraria 08:00 – 17:00.

Modifiche alla circolazione
Durante gli orari indicati:

sarà istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia;
sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, anche per i residenti.
Sono esclusi dai divieti:

mezzi di emergenza, soccorso e forze di polizia;
veicoli al servizio di persone con disabilità;
mezzi d’opera impiegati nei lavori;
biciclette.

Deroghe e fasce orarie alternative

Dalle 06:00 alle 08:00 sarà consentito l’accesso ai fornitori per operazioni di carico e scarico.
Dalle 17:00 alle 08:00 sarà consentito il transito a residenti, domiciliati, titolari di passo carrabile e mezzi delle attività.

Segnaletica e sicurezza
La regolamentazione sarà resa nota tramite apposita segnaletica temporanea, installata con almeno 48 ore di anticipo a cura dell’impresa esecutrice, che provvederà anche alla sua manutenzione e rimozione al termine dei lavori. Saranno inoltre predisposti percorsi alternativi e garantite adeguate condizioni di sicurezza per veicoli e pedoni.

Durante tutta la durata del cantiere sarà assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza. In caso di conclusione anticipata dei lavori, le limitazioni saranno revocate con immediato ripristino della viabilità ordinaria.

Informazioni e disposizioni
L’ordinanza è adottata per motivi di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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