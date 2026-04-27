Liberazione, Azione Empoli: "Grazie per aver accolto le richieste su Scappini e Genova"

Con grande soddisfazione, Azione Empoli accoglie la decisione dell’Amministrazione Comunale di Empoli di recepire la proposta avanzata dalla nostra segreteria in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, Festa della Liberazione. La proposta, che ci sta particolarmente a cuore, riguarda due iniziative simbolicamente forti e storicamente significative per la nostra città: il riconoscimento della figura di Remo Scappini, partigiano empolese e protagonista della Resistenza locale, e la formalizzazione di un Patto di Amicizia con la città di Genova, città Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, quale segno tangibile di continuità tra la memoria storica e i valori democratici che animano le nostre comunità.

Come segretario di Azione Empoli, ritengo che onorare la memoria di chi ha lottato per la libertà non sia un atto retorico, ma un impegno civile concreto. Remo Scappini è parte del patrimonio identitario di questa città e merita di essere ricordato con la dignità che gli spetta. Allo stesso tempo, costruire un legame istituzionale con Genova significa rafforzare una rete di valori condivisi che guardano al futuro.

Ringraziamo il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale per la sensibilità dimostrata nell’accogliere questa proposta e per il lavoro svolto affinché le celebrazioni del 25 Aprile abbiano un significato autentico e duraturo per i cittadini empolesi.

È questo il modo migliore di celebrare la Liberazione: non solo ricordando il passato, ma costruendo ponti verso il futuro.Azione Empoli continuerà a portare avanti proposte concrete per valorizzare la storia e l’identità della nostra comunità, nella convinzione che la politica debba saper ascoltare e agire nell’interesse collettivo.

Luca Ferrara per Empoli in Azione