I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lucca e della Stazione di San Concordio, hanno arrestato, lo scorso sabato, due uomini, un 33enne e un 23enne di origine marocchina, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia, con le accuse di tentato furto aggravato in concorso e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento è scattato intorno alle 14.30, quando la Centrale Operativa dei Carabinieri ha inviato una pattuglia in via Nottolini a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato la porta di un'abitazione forzata. Giunti sul posto, i militari hanno circondato l'edificio e hanno constatato che la porta d'ingresso era stata effettivamente forzata, presumibilmente con l'utilizzo di un piede di porco, poi rinvenuto nei pressi dell'accesso.

Una volta entrati nell'immobile, i Carabinieri hanno sorpreso i due uomini all'interno di una camera da letto mentre rovistavano tra i mobili. Parte della refurtiva era già stata sistemato in uno zaino, al cui interno sono stati trovati due penne e un porta gioie in alabastro, mentre addosso ai fermati sono stati rinvenuti frammenti di monili in oro, tutti oggetti sottratti dall'abitazione.

Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre rinvenuto sostanze stupefacenti: 14 grammi di hashish e circa 2 grammi di cocaina, suddivisa in due involucri.

I due uomini sono stati quindi arrestati e trasferiti presso la casa circondariale di Lucca, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

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