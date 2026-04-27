Maxi antenna a Firenze, il caso finisce sul Times: "Camera con vista su un brutto ripetitore 5G"

Cronaca Firenze
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La vicenda è approdata sulle pagine del quotidiano britannico The Times, che ha dedicato un approfondimento al tema

Fa discutere anche a livello internazionale il caso di una maxi antenna 5G installata su un condominio di viale Belfiore a Firenze, che interferisce con la vista del Duomo. La vicenda è approdata sulle pagine del quotidiano britannico The Times, che ha dedicato un approfondimento al tema.

Il giornale dedica spazio al caso con il titolo 'Camera con vista su un brutto ripetitore 5G', sottolineando l’impatto visivo dell’infrastruttura sullo skyline storico della città. Nell’articolo si evidenzia il contrasto tra la tradizionale immagine di Firenze e le nuove installazioni tecnologiche: "Per secoli chi contempla Firenze viene ricompensato dallo stesso panorama senza tempo: la maestosa cupola del Brunelleschi e lo slanciato campanile di Giotto che emergono da un mare di tetti in terracotta sullo sfondo delle colline toscane".

Il quotidiano britannico osserva come "l'ultima aggiunta allo skyline non è così 'senza tempo'", evidenziando anche il confronto istituzionale in corso tra amministrazione comunale e soprintendenza sulle responsabilità autorizzative e sull’eventuale rimozione dell’antenna.

Secondo il Times "non è il primo grattacapo urbanistico per la città". Viene infatti richiamata anche la recente polemica sul cosiddetto "cubo nero", un progetto immobiliare finito al centro di indagini per presunti illeciti.

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