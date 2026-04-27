Mezzo in avaria sulla Siena-Firenze, traffico temporaneamente bloccato

A causa di un veicolo pesante in avaria, è chiusa la carreggiata, in direzione Firenze, del Raccordo Autostradale 3 "Siena - Firenze" al km 32,000 nel comune di Barberino Tavarnelle (FI). Come informa Anas, il traffico in direzione Firenze viene deviato allo svincolo Poggibonsi Nord. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

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